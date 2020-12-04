Мешканці невеличкого округу Вальдсолмс у німецькому Гессені успадкували 6,2 мільйона євро померлої жінки.
Про це пише CNN.
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Рената Ведель перебралася до району разом з чоловіком, успішним клерком, Альфредом у 1975 році. Після смерті коханого у 2016 році німкеня лікувалася в будинку престарілих у Франкфурті та померла у грудні 2019-го у 81-річному віці.
У квітні 2020 року мешканці у Вальдсолмсі дізналися, що померла пенсіонерка заповіла округу всі банківські рахунки, акції та коштовності. Кревна претендентка на мільйони євро – сестра Ренати – теж померла.
Муніципалітет також успадкував власність жінки у Вайперфельдені, яку відхилили інші спадкоємці через великі затрати на утримання нерухомості.
6,2 мільйона євро підуть на «громадські об’єкти й інфраструктуру», зокрема велосипедні доріжки, басейн, дитячі садочки тощо.
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