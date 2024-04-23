Цзянь Г. вважається близькою довіреною особою депутата Максиміліана Краха.

Поліція Дрездена затримала громадянина Німеччини, підозрюваного у шпигунстві на користь Китаю. Ця людина, згідно з повідомленням ARD, є співробітником Максиміліана Краха, провідного кандидата від вкрай правої АДГ на виборах до Європейського парламенту.

Як пише Bloomberg, федеральні прокурори підозрюють людину, яку вони опізнали як Цзянь Г., у роботі на китайську секретну службу, посилаючись на звіти розвідки Федерального управління із захисту конституції.

Вони стверджують, що Г. працював на німецького члена Європейського парламенту, і підозрюють його в неодноразовій передачі інформації про переговори і рішення в Європейському парламенті своєму клієнту з розвідки. Вони також звинувачують його в шпигунстві за членами китайської опозиції в Німеччині.

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"Німецька альтернатива для Німеччини" вже перебуває під юридичним тиском: Бйорн Хекке, голова партії у східній землі Тюрінгія, наразі постає перед судом за використання нацистського гасла на мітингу. Інший депутат від АдН, Петр Бистрон, заперечує отримання грошей від проросійського ЗМІ після повідомлень про зв'язки з цією організацією.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив на черговому брифінгу в Пекіні у вівторок, що його країна виступає проти "роздмухування галасу" з приводу звинувачень у шпигунстві в Німеччині. Такі повідомлення були спрямовані на те, щоб очорнити Китай, додав він, також відкинувши аналогічні заяви у Великій Британії як дезінформацію.

"Якщо підтвердиться, що всередині Європейського парламенту велося шпигунство на користь китайських спецслужб, то це буде атакою зсередини на європейську демократію. Усі зв'язки і передісторія мають бути розслідувані", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер у заяві, надісланій електронною поштою у вівторок.

Г. постане перед слідчим суддею Федерального суду, який ухвалить рішення про видачу ордера на арешт і застосування попереднього ув'язнення, заявили прокурори.

Шпигуни в Німеччині - деталі

Це відбулося після арешту в понеділок двох чоловіків і жінки, підозрюваних у роботі на державну безпеку Китаю з метою отримання докладної інформації про технологію суднових двигунів і купівлі спеціального лазера без дозволу на експорт. Це остання із серії справ про шпигунство, виявлених у Німеччині за останні дні, після того, як минулого тижня були взяті під варту двоє громадян Росії та Німеччини за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії та членстві в терористичній групі, що планує диверсії.

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