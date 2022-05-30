Голова МЗС Норвегії зателефонувала Світлані Тихановській, яку вважає демократичним лідером Білорусі, та повідомила про зміну назви.

Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфельт оголосила, що Норвегія офіційно змінила назву Білорусі. Тепер норвезькою мовою країна називатиметься саме "Білорусь" (Belarus), а не Hviterussland (дослівно – "Біла Росія").

Про це повідомили норвезькі медіа.

"Ми робимо це на знак солідарності з білоруським демократичним рухом, і щоб країна не сприймалася як продовження Росії", – заявила міністр.

Зміну назви затвердили у Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

"Я рада, що в цей день ми можемо оголосити про зміну назви та висловити нашу солідарність із демократичними силами у Білорусі", – сказала голова МЗС Норвегії. Вона зазначила, що особисто зателефонувала Світлані Тихановській, яку вважає демократичним лідером Білорусі, та повідомила про зміну назви.

"Вона була щаслива і подякувала за рішення", – сказала Аннікен Гітфельт.

У 2019 році уряд Швеції також оголосив, що в офіційних відносинах називатиме Білорусь Belarus замість Vitryssland ("Біла Росія"). Це також було зроблено, аби підкреслити суверенітет цієї країни та національну ідентичність білорусів. Данія також стала офіційно називати країну Білоруссю із 2021 року.

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