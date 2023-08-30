Скандальний угорський політик також хоче залишити Крим Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає на укладенні "договору" з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України. При цьому він заперечив можливе членство України в НАТО та будь-які претензії Києва на окупований Крим.

Видання Bloomberg пише, що угорський лідер сказав колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, що Україна знаходиться на шляху до програшу війни, тому що російські війська перевершують за чисельністю.

"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову архітектуру безпеки, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", - заявив Орбан.

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При цьому він вважає, що повернення стратегічного Чорноморського півострова Криму, який Росія тимчасово окупувала у 2014 році, до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, було "абсолютно нереалістичним". Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Позиція Орбана щодо війни в Україні - головні новини

Нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву і неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.

Уряд Орбана також уклав угоди з Росією в галузі енергетики, забезпечення поставок газу і просування будівництва атомної електростанції під керівництвом Росії, попри застереження деяких союзників по ЄС та НАТО. Угорський лідер назвав диктатуру Путіна моделлю, на якій він побудував те, що він називає "неліберальною демократією", що протистоїть мультикультурним цінностям ЄС.

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