У рамках додаткової військової допомоги у розмірі $450 млн США передадуть Україні 18 берегових і річкових патрульних катерів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони США.
Зокрема, у новий пакет допомоги входять:
✔️ два 10,5-метрових річкових судна;
✔️ шість 12-метрових морських бойових кораблів;
✔️ десять 10-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.
"Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів і для того, щоб Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах", - сказав високопосадовець Пентагону.
Як повідомляв УНІАН, США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Пакет військової допомоги включає зброю і військове обладнання.