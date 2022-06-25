Катери здебільшого призначені для захисту річкових шляхів і прибережних районів.

У рамках додаткової військової допомоги у розмірі $450 млн США передадуть Україні 18 берегових і річкових патрульних катерів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони США.

Зокрема, у новий пакет допомоги входять:

✔️ два 10,5-метрових річкових судна;

✔️ шість 12-метрових морських бойових кораблів;

✔️ десять 10-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

"Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів і для того, щоб Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах", - сказав високопосадовець Пентагону.

Як повідомляв УНІАН, США передадуть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. Пакет військової допомоги включає зброю і військове обладнання.

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