Дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра.

В Україні сформовано дивізіон річкових катерів. Сформований дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підтримки сил у прирічкових операційних районах, які діють біля Дніпра.

Про це командувач національного флоту віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив порталу "Армія Inform".

"За ініціативи та підтримки командування Сухопутних військ нами спільно було сформовано дивізіон річкових катерів на півночі Дніпра — головної логістичної артерії України, втратити яку ми не можемо собі дозволити", - зазначив він.

Неїжпапа розповів, що формування річкового дивізіону почалося у березні. За його словами, щоб сформувати на пустому місці дивізіон, потрібно мати якийсь ресурс, тому частину річкового флоту передали в управління військових.

"По суті, на річкові катери поставили озброєння, і тепер вони належать до ВМС України. Як пояснюють військові моряки, хоча ці судна не нові, але дуже гарно показують себе на річках",- зазначив Неїжпапа.

За його словами, працівники річкового флоту, дізнавшись про формування таких підрозділів, виявили бажання служити.

"Це фахівці, які все життя провели на річці й добре знають акваторію, місцевість, особливості застосування кораблів даного класу. Нині вони допомагають молодим морякам, які раніше проходили службу на морі, а ось річкового досвіду не мають. А ці райони та забезпечення плавання дуже відрізняються від застосування корабельного складу на морі", − сказав командувач ВМС.

"Про важливість військового річкового флоту говорить саме за себе сусідство з Білоруссю, яка має річковий дивізіон у Пінську та базу в Лоєві, на самому кордоні. Це 19 суден військово-річкового флоту. Тому укріплення півночі України відповідним комплектом сил на річках є важливим кроком", - сказано в повідомленні.

Неїжпапа зазначив, що навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одне з першочергових завдань.

"Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії. Ми будемо продовжувати нарощувати свої зусилля не тільки на цьому напрямку, а вздовж всієї річки Дніпро за рахунок будівництва нових катерів і отримання катерів від наших іноземних партнерів. Сподіваюся, що в подальшому на Дніпрі з’явиться флотилія річкових катерів, яка налічуватиме декілька дивізіонів, що розміщуватимуться у різних містах", - сказав він.

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