Агентство внутрішньої безпеки Польщі спільно з поліцією затримали громадян Росії, які поширювали пропагандистські матеріали про ПВК "Вагнер".

У Польщі затримала двох росіян за поширення пропаганди ПВК "Вагнер" і звинуватили їх у шпигунстві.

В останні тижні влада Польщі та країн Балтії попередили про зростаючу загрозу безпеці з боку авторитарного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який приймає у себе російських найманців з групи Вагнера, пише Bloomberg.

Двоє росіян поширювали пропагандистські матеріали в Кракові і Варшаві, заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у своєму пості в соціальній мережі X, раніше відомої як Twitter. Він не уточнив деталі.

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У Олексія Т. і Андрія Г. було більше 3000 пропагандистських матеріалів про ПВК, які були їм передані в Москві. Як повідомляється в комюніке, "в цілому вони повинні були отримати до 500 000 рублів (близько 20 000 злотих) для виконання поставлених завдань і вилетіти з Польщі 12 серпня".

Пропаганда ПВК "Вагнер" у Польщі - подробиці

У Кракові (Польща) з'явилися дивні наклейки з символікою російської терористичної організації ПВК "Вагнер". На них розміщені контактні дані ПВК. Наклейки з логотипом російської ПВК містять заклик до вербування і QR-код з більш детальною інформацією на сайті "Вагнера".

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