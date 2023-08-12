На них зазначено QR-код, що веде на сторінку для потенціних кандидатів на вступ у ПВК.

У Кракові (Польща) з'явилися дивні наліпки із символікою російської терористичної організації ПВК "Вагнер". На них розміщено контактні дані ПВК.

Як повідомляє Ukrayina.pl, Наклейки з логотипом російської ПВК містять заклик до вербування та QR-код із детальнішою інформацією на сайті "Вагнера". Справою вже зайнялася поліція.

"Раніше подібні наклейки з'явилися в Росії, щоб закликати росіян воювати на Донбасі. Цього разу вони з’явилися у Кракові. Немає гарантії, що сторінка, на яку веде QR-код, справжня", – заявив депутат краківської міської ради Лукаш Вантух.

Для вступу у "Вагнер" просять видалити свої профілі у соцмережах, документ від стоматолога, який підтверджує здоров’я ротової порожнини, а також рентген грудної клітки. Вікова категорія – від 24 до 50 років.

Журналіст-розслідувач та експерт із безпеки однієї з компаній Роман Осіца зауважив, що ці наліпки, ймовірно, - елемент російської пропагандистської війни із залякування поляків.

"Протягом багатьох тижнів "вагнерівці" намагалися переконати нас, що вони вже в Польщі. У мережі є контент, який має справляти таке враження. Росіяни хочуть посіяти в нас паніку і страх. Не виключено, що хтось у Польщі хоче вистежити чи зловити тих, хто готовий співпрацювати з Росією", – зазначив експерт.

"Вагнер" загрожує Польщі

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі почала загострюватися після прибуття на підконтрольну Лукашенкові територію найманців ПВК "Вагнер" з Росії. З'явилась інформація, що "вагнерівці" імітують прибуття на кордон з Польщею, намагаючись розтягнути польські війська.

Нещодавно польська влада заявила, що найманці ПВК "Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі. Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава додатково перекине до кордону з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців для підтримки сил Прикордонної служби.

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