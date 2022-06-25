Польські прапори були зняті з меморіалу в Катині і меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Польський консул у російському Смоленську звернувся до влади країни з вимогою пояснити, чому з меморіалу в Катині у Смоленській області було знято прапор Польщі.

Про це повідомив віце-міністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив, передає "Польське радіо".

"Польський консул у Смоленську відвідав кладовище в Катині і підтвердив факт зняття польського прапора з цього меморіалу. Він звернувся до російської влади, яка управляє цим місцем, вимагаючи пояснень і вказуючи, що такі дії абсолютно неприйнятні для польської сторони, і заодно свідчать про відсутність цивілізованого підходу до питання пам’яті про вбитих", – розповів посадовець.

Російська адміністрація також зняла прапор Польщі з меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Рішення про зняття польських прапорів ухвалило міністерство культури Росії.

Директор Музею сучасної Росії Іріна Вєліканова в інтерв’ю одному із російських порталів заявила, що польські прапори зняли через політичну ситуацію.

"Прапори Росії та Польщі були символом дружби між нашими народами. Польща зайняла відкриту ворожу позицію щодо Російської Федерації. За таких умов наявність державної символіки Польщі на меморіальних майданчиках є недоречною", – сказала вона.

Радянська влада дозволила створити в Катині та Мєдному меморіали та Музей пам’яті про жертви комуністичних злочинів після того, як Михайло Горбачов оприлюднив документи про рішення політбюро комуністичної партії про ліквідацію польських військовополонених.

Створеними меморіалами управляє Музей сучасної Росії.

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