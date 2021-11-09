Компанії, які не дотримуються правил, нестимуть відповідальність у вигляді штрафів.

Парламент Португалії схвалив новий трудовий закон про роботу з дому, який запроваджує додатковий захист для працівників, які виконують свою роботу поза приміщеннями компанії.

У португальському уряді соціалістів зазначили, що оновлене законодавство є відповіддю на тенденцію збільшення кількості співробітників, які працюють вдома через пандемію COVID-19. Через це виникла потреба адаптувати трудове законодавство, пише Associated Press.

Оновлені правила передбачають штрафи для компаній за порушення приватності працівників і їхніх сімей у неробочий час. Також вони мають компенсувати працівникам витрати, пов'язані з роботою вдома, такі як електроенергія або інтернет.

Згідно з новими правилами, компанії повинні уникати контактів з працівниками в неробочий час, за винятком виняткових обставин.

При цьому, принаймні кожні два місяці робітники мають зустрічатися зі своїм керівництвом, щоб запобігти самотності працівників.

Водночас парламентарі не підтримали поправку, яка дозволяла працівникам відключати робочі повідомлення та пристрої в неробочий час.

Компанії, які не дотримуються правил, нестимуть відповідальність у вигляді штрафів.

Як пише Euronews, ухвалені парламентом поправки не будуть застосовуватися до компаній із менш ніж 10 співробітниками.

Оновлене законодавство дає право батькам маленьких дітей працювати з дому, не домовляючись про це заздалегідь зі своїми роботодавцями, допоки дитині не виповниться 8 років.

Зазначається, що Португалія була першою європейською країною, яка змінила правила віддаленої роботи внаслідок пандемії COVID-19 у січні цього року.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці, зростання тривалості робочого тижня до 55 годин і більше підвищує ризик інсульту на 35%, ризик смерті від ішемічної хвороби серця - на 17%.

Дослідження проводилося на тлі пандемії коронавірусу, яка "пролила світло на управління робочим часом": за даними ВООЗ і МОП, пандемія може сприяти тенденції до збільшення робочого часу. "Віддалена робота стала нормою в багатьох галузях, часто стираються межі між домом і роботою", - пояснив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Автор: Олександр Топчій