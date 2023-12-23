Разом з ним затримали двох підприємців, яких звинувачують у шахрайстві.

Заступника генерального директора держкорпорації "Роскосмос" Олега Фролова арештували через розкрадання коштів при закупівлі обладнання для програми зі створення ракети "Сармат".

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на Слідчий комітет РФ, затримали також двох підприємців. Всіх трьох фігурантів звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі.

"За версією слідства, Фролов, використовуючи службове становище, вступив у злочинну змову із двома іншими співучасниками злочину. У ході виконання контракту вони викрали бюджетні кошти під час закупівлі обладнання у сумі не менше 435 мільйонів рублів", - йдеться у повідомленні.

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Фролов відповідав за державну програму озброєнь Роскосмосу, яка стосувалась розробки та виробництва новітнього озброєння Росії – ракет, крилатих блоків та безпілотників. Цю зброю у 2018 році президент РФ Володимир Путін анонсував як "відповідь на дії США".

Одним із зразків цього озброєння є міжконтинентальна балістична ракета "Сармат", яка має замінити ракети "Воєвода".

Ракета "Сармат"

Як писав УНІАН, в Росії офіційно поставили на бойове чергування стратегічний ракетний комплекс "Сармат". Заяву про це зробив глава Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Юрій Борисов.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ракета "Сармат" здійснила всього один випробувальний політ ще 20 квітня 2022 року і навряд чи здійснить найближчим часом наступні.

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