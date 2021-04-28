Один із затриманих - офіційний власник переробленої під хостел квартири.

У Ризі поліція затримала трьох людей за підозрою в пожежі в нелегальному хостелі в центрі латвійської столиці, де загинули восьмеро людей.

Про це пише Delfi з посиланням дані правоохоронців. За словами начальника Управління кримінальної поліції Ризького регіону Юріса Стальгевича, один із затриманих - офіційний власник переробленої під хостел квартири.

Раніше в поліції повідомили про початок кримінального процесу за статтею про злочинні дії проти громадської безпеки і порядку, але кваліфікація може помінятися.

Читайте такожПожежа у ПАР: згоріла бібліотека з унікальними ілюстраціями до відомої книги (відео)

У цій статті кримінального закону є норма, яка передбачає відповідальність за порушення правил пожежної безпеки особою, яка відповідальна за дотримання цих правил, якщо це спричинило смерть двох або більше людей. За такий злочин можна отримати до восьми років в'язниці.

Пожежа в хостелі в Ризі: подробиці і відео

У середу, 28 квітня, в центрі Ризі (Латвія) сталася пожежа в хостелі, в результаті якоъ загинули восьмеро осіб. Повідомлялося про загоряння коридору і житлових приміщень, також горів дах шестиповерхового хостелу на вулиці Меркеля, 8. Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів. На місці працювали понад 50 пожежників.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован