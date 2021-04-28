Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів. На місці працюють понад 50 пожежників.

У середу, 28 квітня, в центрі Риги (Латвія) сталася пожежа в хостелі, внаслідок якої, за попередніми даними, загинули вісім осіб.

Про це повідомляє Delfi.

За даними Державної пожежно-рятувальної служби (VUGD), сигнал про загоряння надійшов на пульт чергового близько 5:00. Повідомлялося про загоряння коридору і житлових приміщень, також горів дах шестиповерхового хостелу на вулиці Меркеля, 8. Площа загоряння склала близько 140 квадратних метрів. На місці працюють понад 50 пожежників.

Начальник оперативного управління VUGD Яніс Грінбергс заявив LTV, що в будівлі встановлені залізні двері з кодовим замком, що ускладнило роботу пожежників.

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На місці пожежі знайдено тіла восьми загиблих. Ще дев'ять осіб постраждали, частина з них госпіталізована з опіками, інші - з отруєнням продуктами горіння. Всього евакуйовано 20 осіб, більшість з них - іноземці.

Поліція почала кримінальний процес у зв'язку зі злочином проти громадського порядку і безпеки. На місці події тривають рятувальні роботи.

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Автор: Денис Прядко