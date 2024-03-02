За словами Андрія Юсова, у росіян "продовжується деградація інфраструктури".

Вибухи на інфраструктурних об'єктах у Росії, зокрема на електропідстанції в Єкатеринбурзі, - це відповідальність російської влади. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії", - зазначив розвідник.

За його словами, серед росіян є "небайдужі громадяни".

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"На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму", - підкрислив Юсов.

Вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі

В ніч проти 2 березня в російьскому місті Єкатеринбург стався вибух на електропідстанції. За словами місцевої влади, інцидент мав місце через несправність обладнання на підприємстві.

На місці події було знайдено сліди вибухових речовин. Попередньо повідомлялося, що було закладено саморобний вибуховий пристрій.

При цьому в Антитерористичній комісії Уралу заявили, що вибух був пов'язаний із "несправністю електрообладнання". Там зазначили, що випадок не порушив енергопостачання до районів столиці Середнього Уралу.

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