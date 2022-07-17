Згідно з планом уряду, японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають зберегти за собою 12,5% і 10% акцій в новому операторі проекту "Сахалін-2" в Росії.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Японія має намір зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2" на Далекому Сході РФ.

Про це повідомляє Japan Today.

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Фуміо Кісіда і міністр економіки Коїті Хагіуда затвердили план збереження інтересів Японії в проекті "Сахалін-2".

Згідно з планом уряду японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають зберегти за собою 12,5% і 10% акцій в новому операторі проекту "Сахалін-2" в Росії, попри наказ президента країни-агресора Володимира Путіна про націоналізацію газового активу.

В уряді Японії відзначають, що це важливо для збереження стабільних поставок енергоресурсів в країну в умовах різкого зростання цін на енергоносії.

Проект "Сахалін-2":

Проект на острові Сахалін, що реалізується на умовах угоди про розподіл продукції.

Близько 60% зрідженого газу призначено для Японії. Серед акціонерів оператора проекту Сахалін Енерджі є дві японські компанії, Mitsui та Mitsubishi, із загальною часткою 22,5% і Shell з часткою 27,5%. Найбільший акціонер - Газпром (50%+1 акція).

Проект забезпечує до 8% потреби Японії в зрідженому газі.

Після рішення Москви про передачу майна проекту у власність держави, перед іноземними акціонерами поставили умови: або отримати частки в новій компанії, або грошову компенсацію, яка фактично буде заморожена на банківському рахунку в Росії.

Війна в Україні та позиція Японії:

11 липня, міністри закордонних справ Японії та Німеччини домовилися працювати разом. За словами глави МЗС Японії Йосімасі Хаясі, це допоможе підтримати міжнародний порядок, якому загрожує розв'язана Росією війна в Україні.

Також Японія і Німеччина домовилися сприяти експорту українського зерна в країни Азії та Африки.

12 липня 2022 року Японія закликала однодумців об'єднатися проти повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Також 12 липня уряд Японії ухвалив рішення про взаємодію з країнами G20, які не ввели санкції проти країни-агресора.

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