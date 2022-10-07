В Кремлі бояться, що оптимістичні зведення Міноборони РФ посилюють недовіру суспільства.

Російська влада дозволила державним ЗМІ інколи казати правду про невдачі окупаційних військ в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

У Кремлі побоюються, що оптимістичні зведення Міноборони РФ посилюють недовіру населення до влади й разом з пропагандою викликають хвилю публічної критики військових. Кілька тижнів тому ЗМІ отримали дозвіл на "стриману критику" і "пошук винних у невдачах". Це вже можна прослідкувати у заявах відомих пропагандистів.

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Російська влада сподівається поява "малого шуму" зміцнить громадську підтримку війни. Зокрема, держЗМІ мають створити картинку або видимість того, що помилки враховуються і виправляються, як, наприклад, з мобілізацією непридатних до служби.

Зазначається, що це рішення було узгоджено з президентом РФ Володимиром Путіним. За даними джерел, з початку літа він провів як мінімум дві закриті зустрічі з невеликою групою російських військових кореспондентів. Одна з них відбулася незадовго до ухваленого рішення про мобілізацію 300 тисяч людей.

Додається, що на останній зустрічі кореспонденти розповіли Путіну про те, що всього за декілька тижнів українські сили відбили великі ділянки території, на окупацію яких російські війська витратили місяці. Деякі зі співрозмовників президента пішли з тієї зустрічі з питанням, чи має Путін взагалі уявлення про реальну ситуацію на фронті.

Російська пропаганда

Росія витратила шалену суму коштів на лобіювання своїх інтересів у світі. Видання CNN з посиланням на доповідь американської розвідки довідалося, що з 2014-го року на іноземних політиків та партії у понад 3 десятках країн пішло близько $300 мільйонів. Гроші витрачались для підриву демократій у всіх цих країнах.

У Німеччині побоюються, що російська пропаганда "вбиватиме клин" у їхнє суспільство. Зокрема очікується, що РФ запустить низку фейків про дефіцит газу й продовольства у Німеччині.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де Україні ще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції.

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