У РФ встановили, що в двигун бомбардувальника потрапили дві чайки.

У Російській Федерації заявили, що причиною катастрофи військового літака в Єйську 17 жовтня стало потрапляння птахів у двигун.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Стверджується, що в результаті розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську було встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки: саме це стало причиною аварії літака.

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"Останки чайок знайдені експертами при огляді уламків літака", - заявило джерело ресурсу. Також він розповів, що птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.

Слідчий комітет РФ, прокуратура та інші структури, що займаються з'ясуванням обставин катастрофи літака в Єйську, заяв про причини падіння Су-34 не робили.

Авіакатастрофа в Єйську 17 жовтня: що відомо

Увечері 17 жовтня в Єйську впав на житловий будинок Російський надзвуковий винищувач бомбардувальник Су-34.В результаті падіння літака загинули 15 осіб.

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