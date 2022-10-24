У Російській Федерації заявили, що причиною катастрофи військового літака в Єйську 17 жовтня стало потрапляння птахів у двигун.
Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
Стверджується, що в результаті розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську було встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки: саме це стало причиною аварії літака.
"Останки чайок знайдені експертами при огляді уламків літака", - заявило джерело ресурсу. Також він розповів, що птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.
Слідчий комітет РФ, прокуратура та інші структури, що займаються з'ясуванням обставин катастрофи літака в Єйську, заяв про причини падіння Су-34 не робили.
Авіакатастрофа в Єйську 17 жовтня: що відомо
Увечері 17 жовтня в Єйську впав на житловий будинок Російський надзвуковий винищувач бомбардувальник Су-34.В результаті падіння літака загинули 15 осіб.