Водій пояснив, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду.

У Сербії митники на в'їзді в країну затримали велику археологічну колекцію, яку намагались приховано провезти у вантажівці з паркетом.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на "Балканський оглядач" та повідомлення прес-служби сербської митниці.

Колекція налічує понад 2 тисяч антикварних предметів різних періодів.

Цінну контрабанду затримали на прикордонному переході Сербська Црня. Колекцію везла вантажівка з румунськими номерами, водієм якої був 46-річний громадянин Сербії. На запит митників він сказав, що везе два пакети цукерок і товар, який вказано у митній документації.

Під час детальнішого огляду у кабіні та бічному ящику для інструментів знайшли антикваріат епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, предметів з археологічних культур давніх слов’ян та кельтів.

Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.

Читайте такожНа Житомирщині поліцейські затримали автомобіль з 700 кілограмами бурштину

Серед зброї було багато наконечників для списів, стріл, сокир і булави.

З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.

Усі знахідки будуть передані для подальшої експертизи.

Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду і що з ним мали зв’язатися після прибуття вантажівки у Сербію.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН