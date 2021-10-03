З 11 жовтня в країні стартує програма, коли вакцинація буде поширена на підлітків від 12 до 15 років.

У Швеції муніципалітети вирішили дозволити 15-річним підліткам отримувати щеплення від COVID-19, незважаючи на незгоду їхніх батьків.

Про це повідомляє The Local.

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З 11 жовтня в країні стартує програма, коли вакцинація буде поширена на підлітків від 12 до 15 років.

У шведській асоціації місцевих органів влади та регіонів (SKR) вважають, що 15-річні діти досить зрілі, щоб самостійно приймати рішення, проте кожен окремий регіон вирішує, чи хочуть вони, щоб батьки сказали своє слово.

"SKR оцінила правову підтримку, яку вона надає регіонам і муніципалітетам, і тепер вважає, що можна вирішувати, чи є людина досить зрілою (для прийняття рішення) від 15 років і старше", - сказала Емма Спак, керівник відділу охорони здоров'я.

Вона зазначила, що до 15-річних будуть ставитися, так само як до 16-ти та 17-річних.

Представники охорони здоров'я оцінять ступінь зрілості після заповнення певної анкети, в якій підлітки повинні дати відповідь на різноманітні питання про їхнє здоров'я і розуміння вакцинації від COVID-19.

За словами Спак, щодо дітей у віці до 15 років регіони і муніципалітети в цілому повинні вимагати отримання письмової згоди батьків, але якщо між батьками і дітьми у віці від 12 до 14 років існує розбіжність, в деяких випадках працівники охорони здоров'я зможуть зробити індивідуальну оцінку зрілості дитини і піти всупереч бажанням батьків.

Вакцинація в Україні:

За добу 2 жовтня в Україні вакциновано проти COVID-19 52 990 осіб. Одну дозу отримали 28 800, повністю імунізовані - 24 190 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 173 270 осіб, з них отримали одну дозу - 7 173 268 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 755 315 осіб (зокрема, дві людини отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 12 928 583 щеплення.

Автор: Тамара Отовська