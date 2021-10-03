З початку пандемії в столиці зафіксовано 235 тис. 816 випадків COVID-19, видужали 221 тис. 410 осіб.

У Києві за минулу добу виявили 220 хворих на COVID-19, 10 людей померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Він уточнив, що захворіли 123 жінки, 78 чоловіків, 19 дітей. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (67), Оболонському (36) та Деснянському (30) районах.

До лікарень госпіталізували 24 хворих з коронавірусом та 186 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмонію.

З початку пандемії в столиці зафіксовано 235 тис. 816 випадків COVID-19, видужали 221 тис. 410 осіб.

Вакцинація в Україні:

За добу 2 жовтня в Україні вакциновано проти COVID-19 52 990 осіб. Одну дозу отримали 28 800, повністю імунізовані - 24 190 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 173 270 осіб, з них отримали одну дозу - 7 173 268 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 755 315 осіб (зокрема, дві людини отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 12 928 583 щеплення.

Автор: Світлана Закелова