Там заявили, що житель Сімферополя "озброївся антенами" та вийшов на зв'язок з ЗСУ ще до початку так званої "спеціальної військової операції".

У вівторок, 21 березня, на території тимчасово окупованого Криму винесли протизаконний вирок українцю-герою Станіславу Стеценку за співпрацю зі Збройними силами України.

Вперше справу проти кримчанина ініціювала ФСБ РФ ще влітку 2021 року. Однак вчора Апеляційний суд Севастополя затвердив йому остаточне "покарання" строком у 12 років колонії суворого режиму. Сюжет про "зрадника" запустили по росТБ. Ролик публікує пропагандистський телеграм-канал "ЧП / Крым".

Повідомляється, що хлопець став місцевим "кіборгом" радіозв'язку: він налагодив прямий контакт з ЗСУ ще до початку так званої "спеціальної військової операції" й регулярно ділився з українськими військовими секретними розвідданими. Комунікацію сторони вели по захищеному месенджеру.

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Там уточнюється, що український герой нібито "продавав" дані про авіацію РФ за 1300 доларів.

"За виконання завдань він отримав від українських спецслужб в цілому 1300 доларів США, а ще 12 років в'язниці від Верховного суду РК", - йдеться в повідомленні.

У сюжеті показаний патріотичний стелаж з прапором України, який "зрадник" розмістив у себе у квартирі, а також карти з координатами переміщення російської техніки.

Україна виносить свої "вироки" російським найманцям

Нагадаємо, що українське правосуддя також не залишається осторонь і регулярно виносить свої вердикти щодо росіян, які вчинили воєнні злочини проти України.

Зокрема, 14 березня Печерський суд Києва виніс вирок найманцю з території "ЛНР", який планував вбивства глави Міноборони України Олексія Резнікова і голови Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Також нещодавно в Україні винесли вирок про покарання ще одному російському бойовику, який віддав наказ відкрити вогонь по житлових будинках у Сєвєродонецьку. Він також був "вихідцем" з "ЛНР".

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