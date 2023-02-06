Засновниця петербурзького журналу "Собака.ru" отримала лише заочний вирок завдяки тому, що перебуває за кордоном.

Басманний суд Москви виніс вердикт популярній російській блогерці Вероніці Білоцерківській, яка в перші дні повномасштабної агресії проти України засудила дії Кремля.

Її заочно засудили до дев'яти років колонії за справою про поширення "фейків" щодо російської армії (ч. 2 ст. 207.3 КК РФ). Відповідне рішення суд виніс 6 лютого, пишуть російські ЗМІ.

Раніше сторона звинувачення висунула Білоцерківській незаконну публікацію "недозволеного" контенту на її сторінці в Instagram. Повідомлялося, що вона "під виглядом правдивих повідомлень" стверджувала, що армія РФ брала участь у руйнуванні українських міст та знищенні населення, в тому числі дітей.

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Кримінальну справу проти Вероніки Білоцерківської порушили у березні 2022 року. 3 лютого 2023 року обвинувачення вимагало засудити блогерку до дев'яти років колонії. Таким чином суд повністю задовольнив вимогу.

ЗМІ пишуть, що термін, який отримала Білоцерківська, став "найжорсткішим" за статтею про "фейки" щодо армії РФ. Раніше першість у цьому питанні була у російського журналіста Олександра Невзорова. Йому заочно дали 8 років колонії.

Кримінальна справа проти Білоцерківської

Ніка народилася в Одесі. Пізніше вона переїхала в Санкт-Петербург, а зараз живе у Франції. Вона є засновницею петербурзького журналу "Собака.ru", їй в різний час належали журнали Time Out, "Аерофлот" і сайт Woman.ru.

Після початку повномасштабної військової агресії проти України Слідчий комітет РФ побачив у її особистих публікаціях ознаки дискредитації влади та армії. Тоді проти Білоцерківської порушили кримінальну справу: їй загрожувало покарання від штрафу близько 5 мільйонів рублів (1,5 мільйона гривень) до 15 років в'язниці.

Відомо, що Білоцерківська також є близькою подругою української співачки Олі Полякової. Влітку вона звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати Білоцерківській українське громадянство.

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