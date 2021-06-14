За даними SIPRI, у 2020 році більшість збройних конфліктів у світі відбувалася в межах однієї країни.

У 2020 році активні збройні конфлікти відбулися як мінімум в 39 державах: це на п'ять країн більше, ніж в 2019-му.

Такі дані наводить Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI), передає Liga.net.

Два конфлікти відбувалися в Північній і Південній Америці, сім - в Азії і Океанії, три - у Європі, сім - на Близькому Сході і в Північній Африці, і ще 20 - в країнах Африки на південь від Сахари.

SIPRI зазначає, що більшість конфліктів відбувалося в межах однієї країни між урядовими військами і одним або кількома збройними недержавними угрупованнями.

Два внутрішньодержавні конфлікти були великими збройними протистояннями (>10000 смертей за рік) - в Афганістані та Ємені, і 16 - збройними конфліктами високої інтенсивності (1000-9999 смертей) - у Мексиці, Сирії, Нігерії, ДРК, Ефіопії, Сомалі, Малі, Іраку, Південному Судані, Буркіна-Фасо, Мозамбіку, Камеруні, Лівії, Філіппінах, Індії та Нігері.

"Між державами відбулося тільки два збройні конфлікти: триваючі прикордонні зіткнення між Індією і Пакистаном і прикордонний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за контроль над Нагірним Карабахом, який переріс у конфлікт високої інтенсивності", - зазначили в SIPRI.

Експерти додали, що два інших збройних конфлікти відбулися між державними силами і "збройними групами, які прагнули до державності" (між Ізраїлем і палестинцями і між Туреччиною і курдами).

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Гібридний війну Росії проти України у SIPRI визначили як "триваючий малоінтенсивний міжнародний субнаціональний збройний конфлікт в Україні".

Там зазначають, що в 2020 році "знову не вдалося усунути фундаментальні розбіжності між сторонами щодо характеру конфлікту та їхньої участі в ньому, а також виконання наявних угод".

Статистика порушень останнього стійкого перемир'я на Донбасі до 13 грудня 2020 року:

"Судячи з ситуації в Україні в кінці 2020 року, є ознаки того, що конфлікт, імовірно, стане ще одним із постійних неврегульованих конфліктів у Європі", - спрогнозували в SIPRI.

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Автор: Олександр Топчій