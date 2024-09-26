Росія систематично намагається залякувати Захід натяками на готовність застосувати ядерну зброю. Днями держава-агресор внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування. Кремль розширив категорію держав і військових союзів, щодо яких Росія проводить ядерне стримування, і доповнив перелік військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування. Тепер РФ нібито може завдати ядерного удару по неядерній державі, наприклад, через запуск безпілотників на російську територію.

Звісно ж, це чергова маніпуляція. Якби Росія справді мала наміри застосувати ядерну зброю, вона б зробила це ще в березні 2022 року, коли російська так звана спеціальна воєнна операція повністю провалилася. Все, що відбувається дотепер - це намагання Володимира Путіна завершити цю війну, скажімо так, з гарним обличчям при поганій грі.

Він розуміє, що військовим чином Україну не перемогти, це очевидно. Тому, розрахунок іде виключно на примушення України до капітуляції, насамперед через припинення американської допомоги. В цьому плані він використовує настрої, які існують в американському істеблішменті, який боїться ядерної риторики.

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Багато хто з американців, в тому числі в адміністрації Джозефа Байдена, перебувають в певних ілюзіях: що Росія досі живе як в часи Холодної війни. Тож вони дуже реагують на таку риторику, а Путін постійно підігріває реакції, використовуючи слово "ядерний". Відбувається тиск на американські політичні групи, аби вони припинили допомогу України. Іншого способу у російського диктатора змусити Україну до капітуляції немає.

Проте, скільки б росіяни не змінювали свою ядерну доктрину, суть не зміниться. Якщо РФ почне застосовувати ядерну зброю проти неядерних держав, це відкриє "скриньку Пандори" й призведе до глобальної катастрофи. Проти цього виступає Китай та інші країни "ядерного клубу". Адже вони розуміють, що ядерна зброя має сенс, допоки вона не застосована. Коли її застосують, вона втратить свій сенс стримування. І тоді вже буде зовсім не до якихось політичних комбінацій.

Ще один момент, на який варто звернути увагу: які б зміни Росія не вносила в ядерну доктрину, вона не показала ефективність своїх ядерних сил. Провали відбулись і оперативному рівні (на фоні візиту президента Володимира Зеленського до США було намагання продемонструвати, мовляв, Штатам потрібно боятися російського ядерного удару, у нас є міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат"), і на стратегічному рівнях (якщо вже згадуємо про китайські інтереси тиску на США в глобальній грі). Нещодавній запуск ракети "Сармат" мав на меті показати політичним елітам в США, що не варто ухвалювати рішення стосовно можливості ударів по російській території американською зброєю. Але "Сармат" вибухнув на стартовому майданчику. Це означає, що Путін не навів достатньо аргументів, аби Байден не ухвалював згадане рішення. Тобто, вся ця ядерна доктрина – це блеф і шантаж Росії.

І варто розуміти, що Москва ніколи не припинить цей ядерний шантаж. Адже це - єдиний інструмент Кремля, за допомогою якого він ще якось може впливати на США, на глобальну ситуацію. Більше у росіян нічого немає. Немає збройних сил, які могли б вести бойові дії проти НАТО. Тож, єдиний запобіжник такому розвитку подій для РФ – ядерна зброя.

Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань