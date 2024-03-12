У ЦРУ зазначили, що Америка стикається з "дедалі крихкішим світовим порядком".

Китай надає Росії економічну і допомогу в забезпеченні безпеки в умовах триваючої війни проти України.

У доповіді американських спецслужб зазначено, що Америка стикається з "дедалі крихкішим світовим порядком", напруженим через конкуренцію великих держав, транснаціональні виклики і регіональні конфлікти.

"Амбітний, але тривожний Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, як-от Іран, і більш здібні недержавні суб'єкти кидають виклик давно усталеним правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - йдеться в доповіді ЦРУ, пише Sky News.

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Китай надає допомогу Росії, підтримуючи її промисловість.

"Торгівля між Китаєм і Росією зростає від початку війни в Україні, а (китайський) експорт товарів із потенційним військовим призначенням зріс більш ніж утричі з 2022 року", - додається в доповіді.

У своїх свідченнях Авріл Гейнс, директор національної розвідки, також закликала конгрес схвалити збільшення військової допомоги Києву.

За її словами, "важко уявити, як Україна" зможе утримати територію, відвойовану у московських військ, без подальшої допомоги з боку Вашингтона.

Війна в Україні - Китай відправив парламентера

МЗС Китаю заявило, що переговори - єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні.

Видання Bloomberg писало, що Пекін направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку політичного шляху завершення війни в Україні, але в самому Пекіні на українських дипломатів не звертають уваги.

Пізніше в МЗС Китаю назвали візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва "дружнім і відвертим".

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