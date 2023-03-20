Джон Кірбі висловив надію, що Пекін буде підтримувати зв'язок з Вашингтоном і дізнається позицію Києва.

Китай та Російська Федерація підривають міжнародний порядок, який встановився після Другої світової війни. У США сподіваються, що Пекін все ж спробує дізнатися позицію Києва.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, які Сполучені Штати і багато наших союзників, і партнери вибудовували після закінчення Другої світової війни", - повідомив координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Він зазначив, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін "хотіли б переписати правила гри в світі" у зв'язку з цим Москва і Пекін "посилюють свою співпрацю і відносини".

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Водночас, Кірбі висловив надію на те, що лідер Китаю буде підтримувати зв'язок з президентом США Джо Байденом, а також спробує дізнатися позицію президента України Володимира Зеленського.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви - що відомо

У США стурбовані інформацією, що Китай розглядає можливість поставок зброї РФ. Вашингтон попередив, що Китай перейде "червону лінію".

Пізніше стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Росію 20-22 березня. У США вважають, що це візит спробують представити як миротворчу місію.

Крім того, з'явилася інформація, що лідер Китаю може провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Це буде перший дзвінок з Пекіна з початку повномасштабної війни РФ проти України.

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