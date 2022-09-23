У написі до листівок зазначається, що Орбану подобається російське вторгнення в Україну і оскільки йому подобаються мертві українці,.

На вулицях столиці Естонії Таллінна з’явилися кілька листівок, на яких зображено прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з вусами німецького диктатора Адольфа Гітлера й червоною свастикою на лобі.

Як повідомляє RTL, уперше фотографії листівок з’явилися на онлайн-форумі Reddit. Стверджується, що їх можна було побачити на кількох площах Таллінна і на будівлі угорського посольства – ними обклеїли герб країни.

На листівках, окрім Орбана в образі Гітлера, є текст (де Орбана, ймовірно, помилково названо "президентом" Угорщини), після якого йде посилання на сайт правозахисної організації Human Rights Watch:

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"Це Віктор Орбан, президент Угорщини. Йому подобається російське вторгнення в Україну і, оскільки йому подобаються мертві українці, він розпорядився побудувати російську АЕС у своїй країні. УГОРЩИНА Є КОЛАБОРАНТОМ РОСІЇ ТА НЕ ПОВИННА БУТИ ЧЛЕНОМ ЄС. Прошу виявити естонські цінності і сказати Угорщині, що вона більше не може купувати російські енергоносії, які фінансуються кров'ю українського народу".

Угорська влада поки не коментувала розміщені в Таллінні листівки.

Як повідомляв УНІАН, Орбан відрізняється своєю проросійською позицією і критикою на адресу України. 18 вересня він виступив з проросійською промовою, в якій заявив про розвал Євросоюзу до 2030 року, і що більшою частиною населення Франції стануть "мігранти-мусульмани".

Орбан також висловився щодо війни Росії проти України. Він заявив, що "війна була локальною, але втрутився Захід". Він прогнозує продовження бойових дій до 2030 року, в результаті чого Україна нібито "втратить третину або половину своїх територій".

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