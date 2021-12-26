Внаслідок нападу постраждала частково осліпла та отримала сильні опіки обличчя.

Молода туркиня вийшла заміж за чоловіка, який облив її кислотою, залишивши назавжди понівеченою з порушенням зору.

20-річна Берфін Озек зв'язала себе шлюбом з 23-річним Казимом Озаном Селтіком через два роки після того, як чоловік облив її хімічною речовиною під час сварки, пише New York Post.

Пара раніше зустрічалася, але потім опинилася на межі розриву. Незадовго до нападу хлопець сказав дівчині: "Якщо ти не можеш дістатися мені, нікому не дістанешся".

В результаті Озек частково осліпла, а її обличчя спотворено. Після нападу постраждала подала заяву в поліцію, і Селтіка заарештували. Але він почав засипати її посланнями про примирення, благав пробачити, і тоді кохана відкликала скаргу.

"Я його дуже люблю - він мене дуже любить", - говорила дівчина.

Однак такий вчинок викликав масу критики в соціальних мережах, і згодом постраждала попросила суддю відновити скаргу. У підсумку її хлопця засудили до 13,5 років тюремного ув'язнення, але це, як виявилося, не вплинуло на почуття дівчини.

Нещодавно через зміни в законах, зокрема, через пандемію COVID-19, Селтіка достроково звільнили з в'язниці з випробувальним терміном, і він зробив пропозицію Озек. Дівчина погодилася. У грудні вони одружилися.

На весільних фотографіях наречена зі спотвореною кислотою шкірою підписує документи, а її кавалер дивиться на неї, посміхаючись.

Батько дівчини був приголомшений новиною про весілля і відмовився відвідати церемонію.

"Вона вийшла заміж без нашого відома. Я боровся за неї багато років, і тепер все це було марно", - сказав він журналістам.

За словами юристів, "якби не пандемія", Селтік як і раніше залишався за ґратами, відбуваючи свій термін у в'язниці.

Читайте такожЧоловік застрелив дружину і трьох дітей через сертифікат про вакцинацію (фото)Тим часом користувачі соцмереж розкритикували пару:

"Якщо мене запитають, хто найдурніша людина у світі, я відповім, що ця жінка. Наступного разу хлопець заживо зніме з неї шкіру".

"Її прощення не мало перешкодити йому отримати покарання. Шкода, і сподіваюся, що так не станеться, але цей шлюб закінчиться через місяць або два, а бідна жінка залишиться сам на сам з тією жорстокістю, якої зазнала".

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області до 8,5 років ув'язнення було засуджено чоловіка, який розбещував дочку та облив її кислотою.

А в Миколаєві чоловік облив кислотою свою співмешканку і двох її дітей.

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