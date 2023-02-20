В EUMA працюватиме виключно цивільний персонал.

У понеділок, 20 лютого, Європейський Союз запустив цивільну місію ЄС у Вірменії для сприяння стабільності на кордоні з Азербайджаном.

У прес-службі Ради ЄС повідомили, що місію EUMA створили рішенням Ради ЄС у рамках Загальної безпекової та оборонної політики (ЗБОП).

"Шляхом свого розгортання на вірменській стороні вірмено-азербайджанського кордону вона покликана сприяти стабільності у прикордонних районах Вірменії, зміцненню довіри та безпеки людей", – вказується в повідомленні.

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Місія має забезпечить умови, які сприятимуть нормалізації відносин між країнами. В EUMA працюватиме виключно цивільний персонал – близько 100 осіб, серед яких близько 50 неозброєних спостерігачів. Оперативний штаб місії перебуватиме у місті Єхегнадзорі.

Ситуація в Нагірному Карабасі - що відомо

Нагірний Карабах вже давно є причиною конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Росія направила в регіон своїх "миротворців", але підтримує Єреван.

7 жовтня 2022 року Баку і Єреван погодилися на розміщення цивільної місії ЄС на спільному кордоні, щоб зміцнити довіру між державами.

22 грудня 2022 року Вірменія звинуватила Росію у тому, що її військові в Нагірному Карабасі не виконують свої зобов'язання.

Нещодавно стало відомо, що влада Вірменії працює над текстом мирного договору, який найближчим часом передадуть Азербайджану.

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