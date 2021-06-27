На другому місці опинився блок "Айастан" на чолі з Робертом Кочаряном.

Центральна виборча комісія (ЦВК) Вірменії оголосила офіційні результати парламентських виборів.

Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

У країні з великим відривом перемогла партія «Цивільний договір» Нікола Пашиняна.

Відповідно до Виборчого кодексу партія отримала 71 депутатський мандат.

Парламентські вибори у Вірменії: результати

Читайте такожНа парламентських виборах у Вірменії перемогла партія Пашиняна

На другому місці опинився блок «Айастан» («Вірменія») на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%.

На третьому місці розташувався блок «Честь маю» з 5,22%, який сформований навколо екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна. Він подолав поріг у 7%, але пройшов до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц