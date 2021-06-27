Центральна виборча комісія (ЦВК) Вірменії оголосила офіційні результати парламентських виборів.
Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».
У країні з великим відривом перемогла партія «Цивільний договір» Нікола Пашиняна.
Відповідно до Виборчого кодексу партія отримала 71 депутатський мандат.
Парламентські вибори у Вірменії: результати
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На другому місці опинився блок «Айастан» («Вірменія») на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%.
На третьому місці розташувався блок «Честь маю» з 5,22%, який сформований навколо екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна. Він подолав поріг у 7%, але пройшов до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.
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