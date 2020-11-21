Опозиція вимагає також денонсації угоди щодо Нагірного Карабаху.

У Єревані знову пройшов мітинг з вимогою відставки Ніколи Пашиняна з посади прем'єр-міністра Вірменії.

Протестувальники перекрили рух по вулиці Тиграна Меца в центрі Єревана. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

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Поліції знадобилося кілька хвилин, щоб звільнити проїжджу частину. Менш як годину потому група протестувальників спробувала розгорнути вірменський триколор вже на площі біля будівлі уряду Вірменії.

Водночас сьогодні Вірменію відвідала російська урядова делегація. У її складі були міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, глава МНС Євген Зінічев і ще кілька міністрів.

Шойгу і Лавров провели окремі зустрічі з Пашиняном. Головною темою зустрічей була ситуація в Нагірному Карабасі, де розміщені російські "миротворці".

Лавров зазначив, що приїхав до Єревану з великою програмою з відновлення мирного життя в Нагірному Карабасі, і повідомив, що зараз ситуація повністю під контролем російських миротворців, які збудували 23 пости.

З Вірменії російські представники попрямували до Азербайджану.

Історія конфлікту

Протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада, відразу після того, як Пашинян оголосив про припинення військових дій в Нагірному Карабасі та підписання угоди з Азербайджаном і Росією.

За Вірменією та Азербайджаном, згідно з умовами договору, закріплять території, на яких війська перебували на момент підписання Угоди, а вздовж лінії зіткнення розміститься «миротворча місія» Росії.

Опозиція вимагає відставки Пашиняна і денонсації Угоди.

12 листопада було затримано понад 10 лідерів опозиції в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зборів в порушення закону.

16 листопада міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку.

Суперечка між Вірменією та Азербайджаном

Територіальна суперечка між Вірменією та Азербайджаном з приводу Нагірного Карабаху триває з кінця 1980-х років. Населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область за підтримки Вірменії заявила про вихід з Азербайджанської РСР, а у вересні 1991 року оголосила про створення «Нагірно-Карабаської Республіки».

За період збройного конфлікту 1988-1994 років в сепаратистському регіоні загинуло 30 тисяч осіб, більше сотні тисяч стали біженцями та вимушеними переселенцями.

"Нагірно-Карабахська Республіка" офіційно не визнана жодною з країн ООН, в тому числі Вірменією, яка наполягає, що «НКР» має бути незалежною. У 1993 році ООН прийняла чотири резолюції з вимогами виведення Вірменських військ з Карабаху і визнанням території частиною Азербайджану.

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Автор: Вікторія Токарєва