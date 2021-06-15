У Женеві (Швейцарія) з'явилася копія графіті з опозиційним до президента РФ Володимира Путіна політиком Олексієм Навальним. Це сталося напередодні візиту туди очільника Кремля.
Як пише "Север. Реалии", оригінал графіті у Росії весь час стирали.
Крім, власне, зображення Навального у графіті є текст: "Герой нашого часу" (французькою мовою).
У квітні 2021 року графіті з російським опозиціонером Навальним намалювали у Санкт-Петербурзі. Але влада там його усіма способами намагалися знищити. Автора зображення встановити не змогли.
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15 червня – напередодні зустрічі Путіна і Байдена – у Женеві також планують провести мітинг із вимогою відпустити Навального з в'язниці.
А тим часом у місті активно готують до приїзду президентів США і Росії. Зокрема, у Женеві заборонили літати безпілотникам, огородили місце зустрічі (Парк Лагранж) металевим забором, заборонили паркуватися біля нього, і запросили з інших кантонів країни ще 2000 правоохоронців на допомогу до такої ж кількості місцевих.
У Швейцарії, нагадаємо, 16 червня Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом. І тема ймовірного замаху на вбивство Навального також може фігурувати у спілкуванні політиків.
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