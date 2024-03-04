Кисельов зазначив, що таких же довгих мостів, як Кримський, у Німеччині немає, тому "доведеться добрати відповідний збиток за погонними метрами".

Рупор Кремля і ведучий програми "Вєсті нєдєлі" на каналі "Россия 1" Дмитро Кисельов пригрозив, що Росія може завдати ударів по чотирьох мостах у Німеччині у відповідь на можливу ракетну атаку по Кримському мосту, яка обговорювалася в опублікованих розмовах німецьких офіцерів.

Як заявив Кисельов в ефірі телеканала "Россия 1", "рівноцінних" Кримському мостів у Німеччині немає, тому "доведеться добирати відповідний збиток за погонними метрами".

"За всієї просунутості співрозмовників у них у головах не спливають картинки мостів у Німеччині. У цій досить тісній країні немає таких довгих, як Кримський. Але все ж теж є на що подивитися через ракетний приціл. ...Шкода буде, але що робити? Наш Кримський міст їм не шкода", - заявив він.

Потім Кисельов перерахував чотири мости в Німеччині, по яких Москва нібито може завдати удару у відповідь.

Це, за його словами, Ферманзундський і Рюгенський мости на півночі Німеччини, що з'єднують материк з островами, залізничний міст Гогенцоллернів у Кельні та Магдебурзький водний міст через Ельбу за 150 км від Берліна.

Злиті розмови німецьких офіцерів

Російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale. Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність цих розмов, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

У МЗС РФ пригрозили Німеччині "денацифікацією" після витоку розмови офіцерів Бундесверу про ймовірні удари по Кримському мосту і пообіцяли "жахливі наслідки".

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