Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем і закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.

Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії.

Як пише Politico, очікується, що країна піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки". ЦЕ також підтвержило видання Bloomberg.

Зазначається, що посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні 27 січня. Угоду буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі, розповів один із дипломатів.

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс стверджує, що сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм". Він додав:

"Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості. Це також обмежило б США з погляду варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі".

Економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені, заявив у понеділок міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про продовження режиму санкцій. Ми також накладемо санкції на трьох російських громадян, - двох громадян 26 років і одного громадянина 45 років - які винні в кібератаках, націлених на дестабілізацію Естонії", - сказав Барро в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС.

Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем і закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.

"Угорцям подобається драма", - зазначив ще один із дипломатів ЄС. Він додав, що заходи буде продовжено в тій чи іншій формі.

Санкції проти РФ - останні новини

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Будапешт відкладав рішення щодо цього з грудня, коли прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішити, чи погоджуватиметься на продовження обмежень. Санкції ЄС необхідно продовжувати кожні шість місяців, і хоча це є звичайним рішенням, воно вимагає підтримки всіх держав-членів.

Трамп дав зрозуміти, що може посилити санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, щоб обговорити, як покласти край бойовим діям. Однак угорський прем'єр пізніше пов'язав обговорення санкцій з енергетичною безпекою своєї країни та закликав ЄС чинити тиск на Україну, щоб відновити транзит російського газу до Європи. ЄС схвалив 15 пакетів санкцій, затверджених із лютого 2022 року.

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