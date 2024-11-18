За словами Петера Сіярто, рішення Білого дому може "розширити війну в Україні до глобального масштабу".

Рішення Білого дому дозволити Україні завдавати ударів по цілях у Росії, використовуючи поставлені США ракети великої дальності є кроком до ескалації війни. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, перемога Дональда Трампа на виборах у США "створила нову реальність", у якій "люди закликають до миру".

"Провоєнний мейнстрім розпочав остаточну, відчайдушну атаку на нову реальність. У своєму останньому відчаї ці провоєнні сили, здається, навіть не уникають найгіршого: розширення війни в Україні до глобального масштабу", - зазначив дипломат.

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На його думку, "відсторонені від влади політики-яструби відмовляються брати до уваги волю народу, це не тільки недемократично, але й надзвичайно небезпечно". При цьому Угорщина, за словами Сіярто, закликає до негайного припинення вогню в Україні протягом кількох місяців:

"Сьогодні в Брюсселі відбудеться перше засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС після перемоги Дональда Трампа. Це буде важка боротьба, тому що спроби ескалації також повинні бути припинені в Брюсселі".

Дозвіл Україні бити вглиб Росії

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США щодо дозволу на удари вглиб РФ може стати вирішальним для України. За його словами, Росія побачила, що Україна користується потужною підтримкою.

Як відомо, напередодні New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. За даними ЗМІ, яке послалося на неназваних американських чиновників, глава Білого дому Джо Байден дав дозвіл бити по території РФ - зокрема, по північнокорейських військах.

Незабаром Le Figaro інформувало, що Франція та Велика Британія дозволили далекобійні удари по Росії. За даними видання, це рішення змінить військові операції України.

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