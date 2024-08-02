Найбільше обурення висловлюють країни Балтії.

Європейський Союз перевірятиме, чи не суперечить санкціям проти Росії рішення Угорщини спростити видачу робочих віз росіянам та білорусам.

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон написала Угорщині, що поділяє стурбованість низки країн-членів щодо підриву Шенгенської зони, пише Bloomberg. Вона чекає на відповідь від угорського міністра внутрішніх справ, після чого Комісія має з'ясувати, чи сумісна схема "Національної карти" для громадян Росії та Білорусі з законодавством ЄС та чи не ставить вона під загрозу загальне функціонування регіону.

Видання зазначає, що вчинок Будапешту, як і тісні в'язки прем'єр-міністра Віктора Орбана з Москвою, обурили членів Євросоюзу. Найгучніше лунають голоси Литви, Латвії та Естонії. Очільник угорського МЗС Петер Сійярто вже звинуватив їх у проведенні "кампанії брехні".

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Президент Латвії Едгар Рінкевичс сказав, що разом із союзниками може розглянути можливість обмеження членства Угорщини в Шенгенській зоні, однак сумнівається, що це рішення підтримають всі країни-члени. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю Postimees запропонував встановити тотальні прикордонні перевірки навколо Угорщини.

Крім того, критики Угорщини в країнах Балтії та Брюсселі нагадали, що після початку повномасштабної війни Угорщина не вислала жодного російського дипломата, а деякі російські компанії, зокрема корпорація "Росатом", продовжують працювати на її території.

Угорщина спростила правила в'їзду для росіян

Нагадаємо, раніше Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта". Це дає росіянам і білорусам можливість без перешкод та перевірок пересуватися територією Європейського Союзу.

У Європейському союзі рішення викликало занепокоєння, адже цим можуть скористатися російські шпіони та терористи.

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