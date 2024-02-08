Журналісти авторитетного видання переконані, що Трамп і компанія зробили максимум можливого, аби нашкодити Україні та самим США.

Республіканці в Палаті представників у Конгресі США саботують не лише критичну допомогу стретегічно важливому партнеру - Україні – але також і власні політичні пріоритети лише для того, аби нашкодити чинному президенту Джо Байдену. Їхній цинізм робить Америку слабшою та втішає її ворогів, пише The Economist у редакційній статті.

Видання зазначає, що раніше саме республіканці прив’язали виділення грошей на військові потреби України до питання укріплення південного кордону США. Так вони намагалися виторгувати у Байдена більше поступок у прикордонній проблемі. Але, коли демократи таки погодилися піти на ці поступки, республіканці самі відхилили те, про що вони ж і просили раніше.

"Не є таємницею, чому вони це зробили: Дональд Трамп хоче виграти голоси [на майбутніх виборах президента], підігріваючи хаос на кордоні. Він закликав республіканців розірвати угоду, яку запропонував Сенат, тому що він воліє залишити кордон як гаряче питання передвиборчої кампанії", – зауважує видання.

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Редакція The Economist зазначає, що найбільша шкода від цього навіть не у тому, що міграційна проблема залишається невирішеною. Головна проблема саме у зраді свого партнера, якому обіцяли допомогу, щойно вирішиться міграційне питання.

"Українські солдати не можуть чекати, поки якась альтернативна ідея фінансування просочиться через комітет Конгресу. Їм зараз потрібні боєприпаси. Якщо вони цього не отримають, вони, можливо, не зможуть відбити російський весняний наступ, і вони можуть втратити більше своєї країни", – наголошують автори публікації.

Але на трагічних подіях в Україні негативний ефект від дій республіканців не вичерпується. Видання зазначає, що увесь світ спостерігає за цією драмою: друзі Америки – знервовано, а вороги – із радісним очікуванням.

"Якщо дядько Сем не зможе підтримати демократичного союзника, який захищає себе від неспровокованого вторгнення тирана, який також є найбільш войовничим геополітичним ворогом Заходу, яка користь від американських гарантій безпеки в Балтії, на Тайвані чи на Близькому Сході?" – риторично запитують журналісти The Economist.

Видання зазначає, що зараз республіканці "безсумнівно, вітають себе" за те, що ускладнили життя Байдену. Але, якби вони від початку ставили собі за мету нашкодити Америці в цілому та допомогти Володимиру Путіну, на думку The Economist, вони навряд чи могли б зробити це краще, ніж вже зробили.

Проблема з американською допомогою Україні: останні новини

Як писав УНІАН, учора у Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону. Голосування завершилося із розподілом голосів у 49 "за" та 50 – "проти". Для початку роботи над законом необхідно було набрати 60 голосів.

Президент США Джо Байден різко розкритикував цей провал, звинувативши у ньому республіканців та безпосередньо Дональда Трампа. За його словами, Трамп особисто телефонував сенаторам та погрожував їм "відплатою", якщо вони підтримають цей пакет.

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