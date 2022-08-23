17 липня 2014 року літак авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий ЗРК "Бук" над окупованою територією Донецької області.

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував Нідерландам виставити російський ракетний комплекс "Бук" у Гаазі.

У Facebook він повідомив, що 22 серпня Київ відвідала очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Резніков поінформував, що вони пройшлися вул. Хрещатик, де побачили "парад" знищеної російської техніки.

"Я запропонував гостям виставити російський трофейний ракетний комплекс "Бук" у Гаазі. Адже всі повинні пам‘ятати про те, хто винен у трагедії MH-17!" - сказав Резніков.

Він також повідомив, що обговорив з колегою важливі питання щодо посилення спроможностей Сил оборони України, а також нагальні напрями співпраці, які стосувалися підготовки особового складу ЗСУ й проведення тренувальних місій, питань розмінування деокупованих територій, реабілітації та відновлення поранених українських захисників, допомогу Нідерландів у створенні реабілітаційних центрів.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони "ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою "ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

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