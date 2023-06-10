В Альянсі хочуть показати Україні, що вони "глибоко піклуються про довгострокові відносини".

Західні союзники навряд чи запросять Україну вступити до НАТО під час війни. Зараз ведуться переговори про формулювання, щоб продемонструвати свою довгострокову прихильність Києву

Видання Politico пише, що в штаб-квартирі Альянсу посол США Джуліанна Сміт визнала, що в даний момент союзники не можуть запросити Київ вступити в НАТО.

"Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення малоймовірно, поки вони залучені в повномасштабну війну", — сказала дипломат.

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Але вона наполягала на тому, що НАТО як і раніше хоче, щоб Україна отримала сигнал про те, що вони з понівеченою війною країною надовго - і намагається знайти спосіб показати це у Вільнюсі.

"Ми хочемо подати сигнал президенту Зеленському — якщо він приїде особисто - ми глибоко дбаємо про довгострокові відносини з Україною і шукаємо способи визнати, знаєте, все, чого вони досягли, і що наша підтримка не припиниться, не зникне або що ми не збираємося відволікатися", - вказала Сміт.

Танець України з НАТО триває вже більше десяти років. Ще в 2008 році лідери НАТО на зустрічі в Бухаресті дали розпливчасту обіцянку, що одного разу Україна стане її членом. Але це, по суті, було проігноровано на тлі побоювань з приводу подальшого провокування Росії.

В останні дні Зеленський публічно визнав, що розуміє, що Україна не стане членом НАТО під час війни, але, тим не менш, стверджував, що Україна все одно повинна отримати у Вільнюсі конкретну обіцянку, що її приймуть після війни. Він також наполягає на зобов'язаннях, згідно з якими союзники по НАТО захищатимуть Україну в процесі її вступу до Альянсу.

В даний час НАТО працює над пакетом з двох частин для України. Один з пунктів зосереджений на практичній підтримці — по суті, на допомозі Україні у прийнятті західних військових стандартів. Інший - більш складне політичне питання про те, яку риторику використовувати щодо заявки України.

"Між питанням про належне запрошення і розмовою про Бухарест, який ми всі підтримуємо, є безліч варіантів", - сказала Сміт. "І тому частина завдання Альянсу прямо зараз полягає в тому, щоб відточити це і точно визначити, що саме ми хочемо включити в цей пакет результатів для України".

Це питання розділило Альянс: протягом декількох місяців багато західних столиць наполягали на тому, що серйозні обговорення та обіцянки щодо майбутніх механізмів безпеки слід відкласти до закінчення війни. Однак ряд країн на східному фланзі НАТО зараз наполягають на суттєвому жесті на користь України.

Але на відміну від питання про гарантії безпеки, де роздуми залишаються на ранніх стадіях і на даний момент поза формальними дискусіями НАТО, зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Осло минулого тижня зблизила союзників з питання про те, що запропонувати Україні у Вільнюсі щодо її заявки НАТО.

"Ми набагато ближче до рішення, ніж три-чотири місяці тому. Що дійсно допомогло, так це зробити щось, що було трохи незвично для Альянсу, а саме: посадити Міністрів одних в кімнату разом без столу і зосередитися тільки по суті на одному предметі і дати їм час вільно висловитися без підготовлених промов, що дозволило кожному викласти позицію своєї країни на столі переговорів, а також трохи посперечатися", - сказала американський посол.

"Я дійсно думаю, що це допомогло нам наблизитися до консенсусу, — додала Сміт, — і тепер я теж відчуваю себе краще щодо того, куди рухається Альянс з цього питання".

Обговорення проходять на тлі того, що на цьому тижні Україна почала свій довгоочікуваний контрнаступ.

"Ми хочемо, щоб українці продовжували робити зусилля, які змінять стратегічні розрахунки Путіна і допоможуть йому зрозуміти, що він зазнає невдачі і що він не досягне своїх стратегічних цілей, — сказала Сміт, — і я думаю, що успішний контрнаступ міг би допомогти в цьому в цьому відношенні. Я думаю, ми також дуже ясно розуміємо, що цей конкретний контрнаступ може не визначити кінець цієї війни", - підсумувала посол.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

У липні відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі, де мають узгодити багаторічну програму, щоб допомогти Україні позбутися радянських доктрин, стандартів та оснащення.

9 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства України в Альнясі практично вирішене, а Росія не має права вето на його розширення.

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