Він закликав тих, хто виступає за обов'язкову військову повинність, зупинитися.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські політики, які виступають за обов'язкову військову повинність, нібито хочуть відправити європейську молодь на війну в Україні.

Його заяву опублікував у мікрблозі X державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач. Міністр заявив, що український народ страждає від дедалі непосильніших втрат. "Тож зараз питання не у тому, чи будуть європейці та американці відправляти зброю, а у тому, чи будуть українські солдати, які зможуть взяти її до рук", - сказав Сіярто.

За його словами, люди прагнуть виїхати з України, оскільки не хочуть йти на фронт, тому воювати нібито можуть відправити військових з сусідніх країн.

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"Руки геть від молоді Центральної Європи, руки геть від молоді Угорщини! Ми не дозволимо втягнути угорську молодь у війну, бо це не наша війна", - додав міністр.

Обов'язкова військова повинність у Європі: що відомо

Після початку повномасштабної війни деякі європейські країни почали посилювати власну обороноздатність. Наприклад, Польща хоче до кінця року збільшити чисельність свого війська.

Водночас низка країн обговорює можливість повернення військової повинності. ЗМІ повідомляли, що два президенти країн Балтії закликали інші європейські країни зробити більше для підготовки до можливого протистояння з РФ.

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