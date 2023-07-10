Членство не може відбутися прямо зараз, але є неминуче розуміння того, що Україна приєднається до НАТО.

Україну зрештою запросять приєднатися до НАТО – попри те, що наразі президент США Джо Байден вважає амбіції Києва щодо членства непридатними для реалізації. Таку думку в інтерв’ю Newsweek озвучив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Тривають переговори і розробка комюніке для НАТО щодо українського шляху. Я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб визначити текст комюніке та спільне розуміння того, що українське членство, певною мірою, є неминучим. Ніхто не говорить про те, що Україна завтра стане повноправним членом НАТО. Але ми хочемо чітко повідомити українцям, а також Путіну, що Україна стане членом НАТО, що є шлях, які для цього будуть наступні кроки, і хочемо, щоб це повідомлення також було зрозумілим для нашим союзників за НАТО", – каже він.

Коментуючи інтерв’ю Байдена CNN, у якому президент заявив, що в альянсі немає одностайності щодо вступу України в розпал війни з Росією, Цахкна сказав, що "не був здивований".

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"Є спільне розуміння між союзниками, а також українським урядом, що членство не може відбутися прямо зараз, у розпал гарячої воєнної кризи. Але має бути шлях, неминуче розуміння того, що Україна стає членом НАТО. Це також важливо, якщо ми хочемо отримати перемогу у війні", – сказав Цахкна.

За словами естонського міністра, союзники за НАТО у Вільнюсі намагатимуться просунути Бухарестську заяву 2008 року, яка не містила жодної конкретики щодо термінів вступу України. Також розглядається варіант запропонувати відмовитися від будь-якої потреби України в Плані дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), що підтримують Байден та інші лідери.

"Є загальне розуміння, що нам не потрібен цей ПДЧ, тому що Україна вже виконує цей ПДЧ реально. Вони на землі воюють проти Росії, використовуючи нашу зброю і наші доктрини. … Формулювання [комюніке] має бути настільки чітким, щоб усі розуміли, що станеться. … Це також дуже важливо для українських солдатів на місцях, тому що їм потрібна перспектива, надія та чітке повідомлення про те, що насправді НАТО прийме Україну як члена Альянсу в майбутньому", – додав міністр закордонних справ.

Цахкна наголошує, що "бути в залі очікування без плану – найнебезпечніше для сусідніх з Росією країн".

"У прикордонних країнах НАТО не може бути сірих зон нейтралітету, і країни повинні мати можливість і право вирішувати, належать вони до демократичної частини світу чи ні. Зараз зрозуміло, що Україна ніколи не повертатиметься в бік Москви", – сказав він.

Вступ України до НАТО - останні новини

У вересні 2022 року Україна подала заявку на прискорену процедуру вступу до Північноатлантичного альянсу. Вже завтра у Литві стартує саміт НАТО, від якого Україна прагне отримати конкретне рішення щодо свого членства.

За повідомленнями ЗМІ, на вихідних напередодні саміту тривали інтенсивні перемовини між союзниками з приводу того, що саме буде запропоновано Україна на саміті.

10 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники за НАТО досягли консенсусу щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) на шляху України до Альянсу. Це програма, до якої мали б приймати країни, що претендують на вступ, однак торік Фінляндія та Швеція отримали запрошення до НАТО без ПДЧ.

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