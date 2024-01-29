Він закликає Вашингтон продовжити надавати підтримку українцям.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на певному етапі Україну потрібно запросити стати членом Північноатлантичного альянсу.

В ефірі "Fox News Sunday" він заявив, що США, Європа та інші частини світу стануть більш вразливими, якщо Путін отримає те, що хоче, тому Сполученим Штатам Америки варто продовжувати надавати допомогу українцям.

"Важливо, щоб Україна отримувала постійну підтримку, тому що ми повинні розуміти, що за цим пильно стежать в Пекіні. Важливо, щоб Путін не домігся свого в Україні. Це додасть сили іншим авторитарним державам. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", - сказав він.

Він зазначив, що Україна, як будь-яка незалежна країна, може вибирати свій шлях, тому їм варто підтримати її і запросити в Альянс "на певному етапі".

Відомо, що вже на цьому тижні генсек НАТО повинен провести зустріч з високопоставленими представниками Пентагону, щоб обговорити питання про продовження фінансування України.

Членство України в НАТО: що відомо

В Альянсі неодноразово заявляли, що двері для членства України вже відкриті, проте вона не може стати членом НАТО під час війни.

На липневому саміті у Вільнюсі був присутній президент України Володимир Зеленський. Незадовго до зустрічі вінзакликав президента США Джо Байдена запросити країну до НАТО, однак той сказав, що вона "не готова".

На саміті для України зняли вимогу про план дій щодо членства. При цьому було сказано, що для отримання запрошення необхідна згода всіх членів НАТО і виконання низки умов.

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