В Польщі планують змінити порядок виплат 800+: коли нові правила можуть запрацювати

Зміни міністерство соцполітики Польщі запропонувало внести, щоб спростити процедуру.

Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі планує внести зміни до закону про виплати 800 Плюс. Проєкт був розміщений на сайті Ради Міністрів, повідомляє inPoland.

Видання пояснює, що зміни, які запропонувало міністерство соцполітики Польщі, стосуються правил подання заяв на отримання допомоги 800+.

Наразі діють правила, що передбачають, що розрахунковий період триває з 1 червня до 31 травня наступного року. Батькам або іншим законним опікунам дитини потрібно щороку подавати заяву на призначення виплат з 15 лютого до 30 квітня, щоб допомога нараховувалася без перерви.

Як йдеться в публікації, якщо з певних причин представники дитини не встигли подати заяву в ці терміни, в них буде ще час до 30 червня. Хоча в цьому випадку вони отримають виплати із запізненням, але допомогу за попередні місяці їм мають компенсувати.

Додається, що після 30 червня ZUS буде приймати заяви на допомогу, але тоді допомога призначається з місяця подачі, тобто, без компенсації.

Видання пояснює, що поправка до Закону про державну допомогу у вихованні дітей має на меті скасувати вимогу щодо щорічного подання заяв на призначення допомоги 800 Плюс.

В міністерстві пояснюють, що метою змін є "спростити та впорядкувати процес призначення допомоги по догляду за дитиною шляхом запровадження механізму автоматичного поновлення права на допомогу на наступні періоди виплати допомоги, без необхідності для батьків або опікунів щороку подавати нові заяви".

Тобто, як йдеться в статті, міністерство соцполітики Польщі планує спростити правила подачі заяви. Її потрібно буде подавати лише раз, далі виплати продовжуватимуть автоматично.

У відомстві пояснили, що автоматичне поновлення права на отримання допомоги базуватиметься на даних, які вже є в ZUS. За потреби батьки або опікуни зможуть оновлювати інформацію, наприклад, якщо відбудуться зміни в сімейній ситуації. Якщо змін немає, тоді заява розглядатиметься на основі раніше поданих даних.

В публікації вказується, що міністерство соцполітики Польщі пропонує Раді Міністрів ухвалити законопроект у другій половині 2026 року. Тому, ймовірно, нові правила набудуть чинності в 2027 році.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 11 мільйонів громадян України виїхали за кордон. Лубінець додав, що статистика Міністерства закордонних справ трохи нижча - 8,5 мільйонів громадян. Він припустив, що частина людей не стає на консульський облік, тому органи влади України їх не бачать.

Також ми писали, що керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович поділився, що з кожним роком кількість людей, які готові повернутися в Україну, зменшується. Антипович зазначив, що наразі таке бажання декларує третина з тих, хто виїхав. Він прогнозує, що відсоток тих, хто реально повернеться, буде дуже незначний. Особливо, зазначив Антипович, це стосується тих українців, в яких вже немає житла в Україні. Тому керівник соціологічної групи прогнозує в країні демографічну кризу як один з наслідків війни.

