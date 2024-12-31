Лукасєвич погодився, що певна втома є, але водночас є розуміння, що Польща може бути наступною.

Нещодавно польські ЗМІ із посиланням на дані опитування заявили про значне погіршення ставлення до біженців з України серед поляків. Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвич заявив, що подібні опитування не є глибокими дослідженнями і їх не можна сприймати як супернаукові, але погодився, що певна втома все ж є.

"В розмовах із моїми керівниками, тобто міністрами, високими урядовцями, я відчуваю 100 відсотків підтримки України. Не 30, не 50, а абсолютно 100 відсотків підтримки України в її прагненнях. Звісно, в країні, яка приймає біженців, може наставати певна втома, це нормально. В країнах, які приймали афганських, сирійських біженців, така втома теж наставала – це абсолютно природний процес", – пояснив він в інтервʼю ZN.UA.

При цьому дипломат зауважив, що поляки допомагають українцям та Україні. Він додав, що громадяни його країни "це роблять зі шляхетності, з людяності".

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"Я дуже добре пам’ятаю, в мене ця картина досі перед очима, — як польські мами привозили дитячі візочки й передавали їх українським жінкам для їхніх дітей", – продовжив він.

Лукасєвич погодився, що певна втома є. Але водночас є розуміння, що Польща може бути наступною.

"Адже ми розташовані поруч і можемо стати наступним постраждалим від агресії", – констатував він.

Біженці з України в Європі: ви могли це пропустити

Близько 47% опитаних українських біженців у Норвегії стверджують, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни проти РФ. Зазначається, що до країни частіше стали приїжджати українські хлопці-підлітки.

Тим часом Швейцарія хоче позбавити права на притулок громадян України, які проживали в тилових регіонах. При наданні "статусу S" на право проживання в Швейцарії українців будуть розрізняти залежно від того, де в Україні вони проживали до виїзду з країни.

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