Посол додав, що денацифікація Росії не означатиме примирення з Україною.

Українські дипломати у розмовах з німецькими колегами пропонують після війни провести денацифікацію Росії за зразком Німеччини після Другої світової війни.

Про це заявив посол у Берліні Олексій Макеєв в інтерв'ю "Європейській правді". Він пояснив, що у Німеччини є прекрасний досвід того, як перевиховати цілі покоління людей.

За словами Макеєва, у Німеччині досі намагаються шукати "хороших росіян", але поступово відходять від тези, що у війні винен тільки Путін.

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"Це не Путін вбиває, не Путін ґвалтує, не Путін застосовує тортури – це росіяни.... Наша задача – переконати їх (німців - УНІАН): подивіться назад на себе. Бо покаяння, через яке пройшла Німеччина, – це прекрасний зразок того, через що має пройти Росія, якщо хтось сподівається, що РФ ще може бути цивілізованою і демократичною", – наголосив дипломат.

Посол додав, що денацифікація Росії не означатиме примирення з Україною. На його думку, можуть пройти десятиліття, перш ніж обраний на демократичних виборах президент Росії зможе приїхати в Київ і стати на коліна перед Стіною пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського собору.

Макеєв зазначив, що окуповувати Росію для денацифікації не потрібно – у XXI сторіччі є інші методи.

Трибунал для Росії

Наприкінці листопада 2022 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що вже запущено глобальний процес юридичної відповідальності за масові вбивства українців росіянами.

Колишній посол США в НАТО та екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що для покарання Путіна треба створити спеціальний трибунал.

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