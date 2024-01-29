Зараз, зокрема, проходять навчання за кордоном екіпажі наступних двох мінних тральщиків класу Alkmaar.

Вже сьогодні відбувається підготовка українських моряків за кордоном, де вони освоюють техніку країн НАТО.

Про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

При цьому наголосив, що освоєння нових одиниць техніки це процес не швидкий – потрібно навчити особовий склад, вони мають пройти відповідну індивідуальну підготовку за своїм напрямом діяльності, а потім - групову підготовку, а після цього, екіпаж ще якийсь проміжок часу має служити на кораблі, щоб пройти бойове загодження. "Якщо танк це 3-4 особи, то корабель це сотні людей і відповідно їм потрібно більше часу для того, що освоїти новий зразок озброєння, і, по друге, почати працювати в команді, щоб опанувати все", - додав Плетенчук.

Відео дня

За його словами, українські моряки, вже сьогодні проходять навчання за кордоном, зокрема, екіпажі протимінних кораблів, які перебувають, наприклад у Великій Британії вже несуть службу на цих кораблях, адаптуються до умов несення служби. "Не треба забувати, що служба на кораблях НАТО організована по-іншому, а не так як ми звикли. В країнах НАТО, коли нова одиниця виходить на флот, екіпаж який потрапляє на його борт ще мінімум рік має на йому прослужити без бойового застосування", - наголосив Плетенчук.

Він розповів, що також зараз навчаються за кордоном екіпажі наступних двох мінних тральщиків класу Alkmaar і їх мають навчати саме ті країні, які експлуатують ці кораблі, які мають відповідний досвід, матеріально- технічну базу. Плетенчук повідомив, що до навчання моряків залучена Велика Британія, як наш партнер саме по підготовці корабельного складу, а також військовослужбовці ВМС України навчаються в багатьох європейських країнах.

"Не слід забувати, що флот це не тільки моряки, а це і морська піхота, різноманітні фахівці. Їх навчають у кілької країнах Європи", - сказав Плетенчук.

На запитання чи отримає Україна від Великої Британії до кінця війни, зокрема, фрегати HMS Argyll і HMS Westminster, Плетенчук зазначив, що це питання "лежить в політичній площині" І це не його компетеція. "І такі рішення ухвалюються на міждержавному рівні", - додав він.

Український флот - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями командувач Військово-Морськими силами ЗСУ Олексій Неїжпапа сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, що український військово-морський флот в Чорному морі "з радістю б прийняв" нові кораблі. Йдеться про військові судна - фрегати HMS Argyll і HMS Westminster, які Великобританія змушена вивести з експлуатації через брак моряків для їх обслуговування.

Неїжпапа зазначив, що ВМС потрібні бойові кораблі, бо без них немає флоту.

Великобританія спільно з Норвегією мають намір очолити морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України в Чорному морі. В рамках цієї ініціативи підтримка буде довгостроковою і допоможе Києву трансформувати свої військово-морські сили, зробивши їх більш сумісними із західними союзниками. Британія пообіцяла віддати Україні два протимінні кораблі класу Sandown, а також ще понад 40 інших транспортних засобів - транспортні засоби-амфібії Viking і рейдові судна.

Вас також можуть зацікавити новини: