Для забезпечення захисту населення керівництво Місії ООН доручило українським військовим вдарити по цілях у районі міста Буніа.

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків в Демократичній Республіці Конго.

Про це розповів помічник командира 18 окремого вертолітного загону ДР Конго по зв'язках із засобами масової інформації Олександр Савченко на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок численних нападів повстанців на населені пункти у провінції Північне Ківу продовжує гинути мирне населення. Бойовики з терористичного угруповання під назвою Альянс демократичних сил (ADF - Allied Democratic Forces) дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення. У зв'язку з цим президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чисекеді звернувся до уряду сусідньої Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам бойовиків", - йдеться в дописі.

За словами Савченка, спільна операція конголезької та угандійської армії з боротьби з терористами триває вже з грудня, але відсутність інфраструктури та гірська місцевість перешкоджає ефективно протидіяти їм за допомогою автомобільної техніки.

Тому для забезпечення захисту цивільних жителів керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданих військових цілях з гелікоптерів Мі-8 у районі міста Буніа.

"В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків. За підсумками операції усі планові цілі були успішно знищені", - повідомив Савченко.

Читайте такожМайже за 30 років понад 40 тисяч українських військових взяли участь у миротворчих операціях ООНВін зазначив, що такі бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону, адже відповідно до мандату Місії ООН проведення заходів стримування та за необхідності вогневої підтримки сил ООН входить до основних завдань українського національного контингенту у ДР Конго.

Раніше УНІАН писав, як українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана у ДР Конго.

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