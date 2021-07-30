Володимир Зеленський пообіцяв своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану допомогти у боротьбі з пожежами.

30 липня до охопленої лісовими пожежами Туреччини на допомогу вирушить український пожежний літак.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter.

"Висловив своєму другу - президенту Реджепу Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час", - написав він.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що як тільки у Туреччині почалися пожежі, дипломатам було доручено цілодобово моніторити потреби громадян і загрози безпеці.

"Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе", - написав він у Twitter.

Пожежі в Туреччині: що відомо

У Туреччині розгорілися потужні лісові пожежі поблизу популярних серед українців курортів, зокрема - в Бодрумі, Мармарисі, Анталії і Сіде. Також пожежа дісталася міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали.

У Мармарисі полум'я розгорілося в безпосередній близькості від житлових районів і готелів. Через це влада оголосила часткову евакуацію місцевих жителів, а також туристів і працівників готелів.

На цей час стихія забрала життя трьох людей, ще 122 постраждали. Причини виникнення пожеж поки не відомі. Допускається, що це могло статися через спекотну погоду - температура повітря в районі Анталії та Сіде зараз сягає 40 градусів.

Автор: Олег Давигора