За його словами, він підніс дівчинку до вікна дитячої ігрової кімнати на кораблі, не знаючи про те, що воно було відкрито.

Житель американського штату Індіана впустив однорічну онуку з борту лайнера і уникнув тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє New York Post.

Нещасний випадок стався ще в липні 2019 року. 51-річний Сальваторе Анелло відпочивав зі своєю сім'єю на борту круїзного лайнера Freedom of the Seas туристичної компанії Royal Caribbean.

За його словами, він підніс дівчинку до вікна дитячої ігрової кімнати на кораблі, не знаючи про те, що воно було відкрито. В результаті дитина випала з вікна і загинула. Під час інциденту чоловік не був п'яний.

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У жовтні 2019 року американець визнав себе винним у вбивстві з необережності, і через півтора року суд засудив його до трьох років умовного ув'язнення. Адвокат Анелло заявив, що обвинувачений буде відбувати випробувальний термін у себе вдома, в Індіані.

Батьки Віганд в свою чергу подали позов на Royal Caribbean і знаходяться в очікуванні судового процесу.

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Автор: Денис Прядко