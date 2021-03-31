Раніше Ігор Матович заявив про відставку і сказав, що Геґер має замінити його на посаді.

Міністр фінансів Словаччини Едуард Хегер отримав мандат на формування нового уряду країни.

Читайте такожУ Кенії у віці 99 років померла бабуся Барака ОбамиПро це пише DW з посиланням на Reuters.

Відповідне доручення надала йому президент Зузана Чапутова після відставки уряду.

Раніше Ігор Матович заявив про відставку і сказав, що Геґер має замінити його на посаді.

Всі чотири партії, які входять до урядової коаліції, дали свою згоду на формування уряду під керівництвом Хегера.

Що цьому передувало

Кризу в Словаччині спричинила закупівля російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, яку не схвалили до застосування в ЄС.

Закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно від інших партій коаліції, витративши на її закупівлю і перевезення бюджетні кошти.

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про відставку через скандал, який виник після таємної закупівлі російської вакцини. Матович заявив, що його має замінити на посаді нинішній міністр фінансів Едуард Геґер.

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Автор: Людмила Жерновська